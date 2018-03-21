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"Г*вно вонючее!": на Киевщине учительница грубо отругала ученика на уроке

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В школе на Киевщине учительница обматерила ученика на уроке
В школе на Киевщине учительница обматерила ученика на уроке / Скриншот из видео

В сети опубликовано видео, на котором снято, как в Василькове на Киевщине учитель физики школы №9 Людмила Анатольевна в конце своего урока грубо ругает одного из учеников. При этом педагог использует нецензурную брань.

Соответствующее видео опубликовала на своей странице в Facebook пользовательница Виктория Гедзь.

"Учитель физики г. Васильков, школа 9. Чему может научить вот такой "воспитанный педагог" наших детей. Прошу максимальный репост, чтобы Людмилу Анатольевну знали как можно больше людей", – говорится в подписи к видео.

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Так, на снятых кадрах видно, что сначала учитель спрашивает: "Кто клацает?", после чего подходит к парте ученика и начинает грубо ругать мальчика.

Ты – с*ка! Ты – чудовище! Животное ты! Г*вно вонючее! Скот поганый! Ты решил меня испытать? Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор! Ты (неразборчиво) играешь. Г*вно! Дрянь!,
– обратилась педагог к школьнику.

После этого учитель отошла к школьной доске и продолжила: "Он думает, что я не вижу, не знаю. Дрянь такая! Бездарь! Негодяй! Смотри, какое из себя показывает! Встань, с тобой разговаривают! Зас*анец!".

Точно неизвестно, что именно вызвало такую реакцию учителя. По словам Гедзь, ученик просто дважды щелкнул ручкой, чтобы записать домашнее задание. Женщина уточняет, что это не первый агрессивный поступок учителя.

Теги: Новости Украины Образование Несовершеннолетние Дети Скандал Новости Киева
Источник: 24 Канал
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