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      Гвоздик сразится за титул чемпиона WBC: что прогнозируют букмекеры

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      Александр Гвоздик
      Александр Гвоздик

      В ночь на воскресенье, 2 декабря, состоится бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Этот поединок пройдет на арене Videotron Centre в Квебеке.

      Именно дома в Канаде чаще всего выходил в ринг 41-летний Стивенсон, который провел вне родины только два боя: в США еще в начале своей профессиональной карьеры. К слову, началась она довольно поздно и в… тюрьме. В 21 год Адонис угодил в тюрьму за сутенерство. Будущего чемпиона осудили на четыре года и уже за решеткой ему добавили срок за участие в драке. Чтобы направить свою агрессию в другое русло, Стивенсон решил заняться боксом. Стоит отметить, что среди его предыдущих соперников значится Тони Беллью, недавно проигравший нашему Александру Усику. Именно после поражения Стивенсону, британец сменил весовую категорию на первую тяжелую.

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      Для Адониса это будет уже десятая защита. В прошлый раз он едва смог сохранить пояс –его бой со шведом Баду Джеком завершился вничью. Нужно отметить, что Стивенсон долгое время уклонялся от поединка с обязательным претендентом на титул Элейдером Альваресом. В итоге возник титул временного чемпиона WBC, который и выиграл Гвоздик, победив Мехди Амара.

      Для Гвоздика бой против Стивенсона будет первым за пределами Соединенных Штатов. Впрочем, на шансы Александра победить это не влияет. Аналитики Parimatch дают ему 55% на победу. Конечно, Адонис серьезный соперник, но нужно помнить, что ему уже 41 год. Гвоздик на 10 лет моложе и может в течение всего поединка показывать скоростной бокс с мощными ударами. Многие ожидают, что Александр будет действовать первым номером в этой схватке и одержит досрочную победу. Совсем скоро мы узнаем, как будет проходить бой в ринге.

      Теги: Александр Гвоздик Бокс Спорт
      Источник: 24 Канал
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