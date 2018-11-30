Гвоздик и Стивенсон провели дуэль взглядов: украинец поразил всех

Временный чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) и действующий чемпион мира по этой же версии Адонис Стивенсон (29-1-1, 24 КО) провели первую дуэль взглядов в Квебеке.

Стивенсон, который является старше Гвоздика на 10 лет, вел себя немного вызывающе, но в целом проявлял уважение к сопернику, в конце концов боксеры пожали друг другу руки.

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Также стоит отметить, что Гвоздик поразил всех своим спокойствием за несколько дней до важнейшего боя в карьере. Об этом отметил Карл Моретти, вице-президент компании Top Rank, которая ведет дела Гвоздика, а также Василия Ломаченко.

Adonis Stevenson: All I Need is One Punch To Knock Gvozdyk Out https://t.co/KxwJSnt7wv pic.twitter.com/PUWd7dJ4In — BoxingScene.com (@boxingscene) 30 листопада 2018 р.

A fight shockingly going under the radar this weekend. Involving another talented Ukrainian #StevensonGvozdyk pic.twitter.com/gjnSjGGCYc — Counter Punch Boxing (@CounterPunchPC) 29 листопада 2018 р.

Напомним, что бой Гвоздик – Стивенсон состоится в субботу, 1 декабря, в Квебеке (Канада) на ринге Centre Videotron. Показ поединка на территории Украины запланирован на телеканале "Интер" в ночь с 1 на 2 декабря, начало – в 1:20.

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