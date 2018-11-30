Гвоздик и Стивенсон провели взвешивание перед боем: видео
Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (15-0, 12 KO) и чемпион мира по версии WBC в этом же весе Адонис Стивенсон (29-1-1, 25 KO) провели взвешивание перед боем.
Гвоздик показал вес 79,2 кг, что на 200 граммов больше, чем у Стивенсона.
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Лимит полутяжелого веса – 79,37 кг. Также боксеры провели дуэль взглядов.
Напомним, что поединок состоится в ночь с 1 на 2 декабря в Квебеке.
Источник: 24 Канал
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