Гвоздик и Стивенсон провели взвешивание перед боем: видео

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (15-0, 12 KO) и чемпион мира по версии WBC в этом же весе Адонис Стивенсон (29-1-1, 25 KO) провели взвешивание перед боем.

Гвоздик показал вес 79,2 кг, что на 200 граммов больше, чем у Стивенсона. Читайте также: Сутенер, узник и обидчик Беллью: кто такой следующий соперник Гвоздика – Адонис Стивенсон? Лимит полутяжелого веса – 79,37 кг. Также боксеры провели дуэль взглядов. Напомним, что поединок состоится в ночь с 1 на 2 декабря в Квебеке.