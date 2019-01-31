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      Гвоздик может провести бой с французом, который победил известного украинца

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      Гвоздик может провести бой с французом Нгумбу
      Гвоздик может провести бой с французом Нгумбу / GETTY IMAGES

      Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик может провести бой против француза Дуду Нгумбу. Французский боксер может выйти в ринг против украинца в рамках добровольной защиты.

      Поединок может состояться 30 марта во Флориде, сообщает SportArena со ссылкой на журналиста Майкла Вудса.

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      В своем последнем бою Нгумбу одолел швейцарского боксера Иоанна Конголо.

      В прошлом француз проводил два успешных поединка в Украине против россиянина Умара Саламова и известного украинского боксера Вячеслава Узелкова.

      Обязательным претендентом на пояс Гвоздика является американец Маркус Браун (23-0, 16 КО). Он победил Баду Джека (22-2-3, 13 КО) и стал обязательным претендентом на пояс Александра. Но WBC позволила украинцу сначала провести добровольную защиту. Гвоздик решил воспользоваться возможностью.

      Александр завоевал пояс 1 декабря в бою с Адонисом Стивенсоном (29-2-1, 24 КО) и готов вернуться в ринг уже через четыре месяца.

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      Теги: Спорт Бокс Александр Гвоздик
      Источник: 24 Канал
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