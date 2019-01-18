Гвоздик может провести объединительный бой за пояс WBO

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Елейдера Альвареса Иван Мишель сказал, что его клиент в этом году может провести объединительный бой против чемпиона по версии WBC – украинца Александра Гвоздика.

Бой может состояться в 2019 году, если Альварес и Гвоздик смогут защитить свои титулы в последующих боях.

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"Елейдер Альварес проведет бой с Сергеем Ковалевым. Если он победит, то мы уверены в том, что следующий бой, скорее всего, будет объединительным с Александром Гвоздиком. Это планы на 2019 год. Посмотрим, что произойдет дальше", – цитирует промоутера TVA Sports.

Реванш между Альваресом и Ковалевым запланирован на 2 февраля. Бой пройдет в Калифорнии.

Елейдер Альварес по прозвищу "Шторм" – 34-летний колумбийский боксер, правша. На профессиональном ринге провел 24 боя, во всех поединках одержал победы (12 нокаутов) .4-го августа 2018 года победил россиянина Ковалева и завоевал титул WBC.

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