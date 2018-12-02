В ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно.

В одиннадцатом раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в концовке не сумел защититься от ударов Гвоздика. После того, как Стивенсон завалился в углу ринга, судья остановил бой.

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Гвоздик стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC. Это четвертый украинец, который владеет чемпионским поясом. Чемпионами является Александр Усик (в первом тяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring), Василий Ломаченко (в Леки весе по версиям WBA и The Ring) и Артем Далакян (в легчайшем весе по версии WBA).

Видео нокаута в исполнении Гвоздика