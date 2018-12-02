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      Гвоздик победил и стал чемпионом мира по боксу версии WBC

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      Гвоздик – Стивенсон результат боя
      Гвоздик – Стивенсон результат боя

      В ночь на воскресенье, 2 декабря, состоится бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно.

      Бой проходил в Канаде, на родине Стивенсона (хотя сам он с Гаити). Для Гвоздика же это был первый поединок на профессиональном уровне за пределами США. Для Стивенсона это был десятый защиту титула. Хотя семь из них были добровольными, а соперники не были из топ–5. В итоге возник титул временного чемпиона WBC, и выиграл Гвоздик, победив Мехди Амара. Более бежать от претендентов не было возможности, поэтому Стивенсон вышел против Гвоздика.

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      Украинец начал бой довольно аккуратно. Поэтому первый раунд Стивенсон мог занести себе в актив, несмотря на то, что у него даже прошел опасный удар. Во втором раунде бой выровнялся.

      Зато в начале третьего раунда Стивенсон оказался на ринге – Гвоздик отправил его в нокдаун сразу в начале, нанеся правого прямого удара. Канадец же в этом моменте апеллировал к судье.

      Четвертый раунд – снова равный бой, а в пятом Александр пошел в перед. На этот раз он захватил центр ринга, заставив соперника бегать по кругу.
      В восьмом раунде пошел открытый бой. Соперники чаще завдаввалы удары (лучше это удавалось Гвоздику). Украинец был более технический, подвижный, работал как ногами, так и корпусом.

      Зато в десятом раунде Гвоздик пропустил тяжелый удар, вправшы на канаты. После этого украинец был вынужден идти в клинч, чтобы удержаться на ногах. А в конце пришла и "ответ" от Александра, когда у него прошла серия ударов. Теперь же инициатором клинча был Стивенсон. Удары Гвоздика прошли и в одиннадцатом раунде, когда у Стивенсона опустились руки. И канадец устоял на ногах. Но к концу раунда не сумевший удержаться. Гвоздик добил его в углу ринга !!!

      Гвоздик стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC.

      Теги: Спорт Бокс Александр Гвоздик Гвоздык – Стивенсон
      Источник: 24 Канал
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