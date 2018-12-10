Гвоздик получил именной пояс от WBC: видео вручения

Украинский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) получил именной чемпионский пояс от Всемирного боксерского совета (WBC).

На церемонии награждения также присутствовал глава Top Rank Promotions Боб Арум, представляющий интересы украинского боксера на мировой арене.

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Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут. В одиннадцатом раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в конце не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон упал в углу ринга, судья остановил бой.

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