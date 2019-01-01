Гвоздик претендует на престижную награду по версии WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал претендентов на звание "Открытие года" по итогам 2018 года.

В список кандидатов попал чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО), который в этом году победил Мехди Амара и Адониса Стивенсона.

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Также на звание претендуют Кристофер Росалес, Фрэнклин Манзанилья, Диллиан Уайт, Хосе Рамирес-младший и Реджис Прогрейс.

Revelation of The Year



These are the nominees to win the best breakthrough of 2018.



Pick the one that deserves the prize in your eyes!#WBC #Boxing #wbcbest18 pic.twitter.com/9hYmImcyZa — World Boxing Council (@WBCBoxing) 30 грудня 2018 р.

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