Гвоздик претендует на престижную награду по версии WBC
Всемирный боксерский совет (WBC) назвал претендентов на звание "Открытие года" по итогам 2018 года.
В список кандидатов попал чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО), который в этом году победил Мехди Амара и Адониса Стивенсона.
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Также на звание претендуют Кристофер Росалес, Фрэнклин Манзанилья, Диллиан Уайт, Хосе Рамирес-младший и Реджис Прогрейс.
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Источник: 24 Канал
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