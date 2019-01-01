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      Гвоздик претендует на престижную награду по версии WBC

      5 Читати новину українською
      Гвоздик претендует на престижную награду по версии WBC
      Гвоздик претендует на престижную награду по версии WBC / tv.ua

      Всемирный боксерский совет (WBC) назвал претендентов на звание "Открытие года" по итогам 2018 года.

      В список кандидатов попал чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО), который в этом году победил Мехди Амара и Адониса Стивенсона.

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      Также на звание претендуют Кристофер Росалес, Фрэнклин Манзанилья, Диллиан Уайт, Хосе Рамирес-младший и Реджис Прогрейс.

       

       

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      Теги: Александр Гвоздик Бокс Спорт
      Источник: 24 Канал
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