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      Гвоздик признался, что хотел уйти из бокса, но вмешались Усик и Ломаченко

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      Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик
      Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик / Трибуна

      Обладатель пояса WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, что мог раньше завершить профессиональную карьеру. Однако передумал через пример Александра Усика и Василия Ломаченко.

      Гвоздик заявил, что после Олимпийских игр планировал вообще завязать с боксом.

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      Во многом большая заслуга Усика и Ломаченко в том, что я в принципе стал профессиональным боксером. Ведь после Олимпийских игр планировал вообще завязывать с боксом и заниматься чем-то другим. Но ребята выступили для меня примером, подписав профи-контракты. И я тоже подумал, почему бы так же не попробовать? Так что, если бы не Усик и Ломаченко, то, вполне возможно, я бы не стал профессионалом,
      – резюмировал Гвоздик в интервью Оbozrevatel.

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      Боксер объяснил желание уйти из бокса тем, что имел другие перспективы развития.

      Тогда в своей жизни я видел перспективными несколько направлений. У меня есть семья, которую нужно обеспечивать, и на тот момент я смотрел на будущее с такой стороны. Тут мы начинаем упираться в банальные вещи – возможность кормить семью и обеспечивать родных всем необходимым. В любительском же боксе, говоря откровенно, на заработок особо надеяться не приходится. Поэтому на тот момент были такие соображения. У меня были мысли, что я буду делать после Олимпийских игр. Олимпийский цикл – это только 4 года, и надо было думать, куда и как двигаться дальше,
      – рассказал Александр.

      Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут. В 11-м раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в конце не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон рухнул в углу ринга, судья остановил бой.

      Теги: Спорт Василий Ломаченко Александр Гвоздик Александр Усик Бокс
      Источник: 24 Канал
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