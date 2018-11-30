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      Гвоздик – Стивенсон: прогноз букмекеров на чемпионский бой

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      Гвоздик – Стивенсон: прогноз и ставки на бой
      Гвоздик – Стивенсон: прогноз букмекеров

      В субботу, 1 декабря (ночь на 2 декабря в Украине), украинский боксер Александр Гвоздик сойдется на ринге с Адонисом Стивенсоном. Это будет бой за чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBС) в полусреднем весе.

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      Так, в "Фаворит спорт" на победу Гвоздика выставили коэффициент 1,46. На то, что Стивенсон победит – 2,80. Вероятность того, что бой закончится в ничью, довольно мала – коэффициент 24,00.

      Стоит отметить, что довольно высока вероятность того, что бой закончится досрочно победой Гвоздика. Ставка на то, что украинец выиграет нокаутом – 2,35. Также вероятность победы Гвоздика по очкам оценена в 3,15.

      Ставка на то, что бой продлится больше 10 раундов – 2,00. Если нет – коэффициент 1,72.

      Marathon bet на победу Гвоздика выставил коэффициент 1,56. Победа Стивенсона – 2,46. Ничья – 21,00. Наибольшая вероятность у Гвоздика победить, проведя полный бой – ставка на это с коэффициентом 3,36. Победа Стивенсона в полном бою – 7,30.

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      При этом досрочная победа Гвоздика получила коэффициент 2,70, в то время как то, что Стивенсон победит досрочно – 3,60. Что касается досрочной победы, то такое может случиться в 4-6 раундах. Коэффициент на то, что в этих раундах победит Гвоздик – 7,00. На то, что в этот период победит Стивенсон – по 8,30.

      В PariMatch тоже отдали предпочтение Гвоздику – коэффициент 1,57 на победу украинца. Победа канадца – 2,55. Ничья – 25,00.

      Willian Hill дает аналогичный коэффициент с предыдущим букмекером на победу Гвоздика – 1,57. На победу Стивенсона – 2,37. Что касается ничьей, то на нее коэффициент 21,00.

      Напомним, что бой Гвоздик – Стивенсон состоится в субботу, 1 декабря. Показ поединка на территории Украины запланирован на телеканале "Интер" в ночь с 1 на 2 декабря, начало – в 1:20. Онлайн поединка, видео боя и результат – на сайте 24 канала.

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      Теги: Спорт Бокс Гвоздык – Стивенсон Александр Гвоздик
      Источник: 24 Канал
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