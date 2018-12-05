Гвоздик трогательно поддержал Стивенсона, которого отправил в нокаут: видео

Обладатель пояса WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) записал мотивационный ролик для канадца Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО).

Украинец пожелал канадцу скорейшего выздоровления. Видеозапись он выложил на своей странице в Instagram.

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Это сообщение для Адониса Стивенсона. Адонис, ты действительно очень сильный парень. Оставайся сильным. Я желаю, чтобы ты восстановился как можно быстрее. Я знаю, что ты пройдешь через это,

– сказал Гвоздик.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут. В 11-м раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в конце не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон рухнул в углу ринга, судья остановил бой.

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