Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC: яркие фото боя

В бою против француза Мехди Амара, который состоялся в ночь на 18 марта в Нью-Йорке в Madison Square Garden, украинский боксер Александр Гвоздик одержал победу.

Украинский тяжеловес получил титул временного чемпиона мира по версии WBC.

В первые два раунда Гвоздик пропустил несколько ударов, однако с третьего – получил преимущество на ринге. Он контролировал ход поединка, проводил атаки и удачно защищался. В четвертом раунде боксер зажал Амара возле канатов, однако упустил возможность завершить бой досрочно. Также была неудачная попытка нокаутировать француза в последнем раунде.

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Александр Гвоздик одержал победу по решению судей – 116:112, 118:110 и 117:111.

С победой украинца уже поздравил президент Петр Порошенко.

Наш український боксер Олександр Гвоздик завоював титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC.



Вітаємо та бажаємо подальших перемог у професійному боксі! pic.twitter.com/c6jVLFJ4vp — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 березня 2018 р.

Добавим, что украинец должен выйти в ринг с обладателем регулярного чемпионского пояса по версии WBC. Сейчас им владеет канадец Адонис Стивенсон. Вероятный бой Александра Гвоздика за звание лучшего боксера в рейтинге WBC может состояться в конце года.