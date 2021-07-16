На хабарі затримали помічника "слуги" Мазурашу: що каже нардеп про ситуацію
16 июля 2021 , 11:58
Источник:24 канал
У Чернівцях спіймали на хабарі Петра Стратійчука, який є помічником народного депутата від "Слуги народу" Георгія Мазурашу. Той обіцяв сприяти виділенню земель для учасників ООС.
У коментарі 24 каналу Георгій Мазурашу цю ситуацію назвав дивною. Він додав:
Нагадаємо Помічника нардепа спіймали на хабарі за відведення землі учасникам ООС
Головне про затримання помічника нардепа
- Сталося це 15 липня у Чернівцях.
- За 5 700 доларів він нібито обіцяв посприяти в ухваленні Чернівецькою міськрадою рішення про відведення землі учасникам ООС.
- Як пояснили в Офісі генпрокурора, вказану суму грошей він отримав від волонтера за здійснення впливу на службових осіб.
- Правоохоронці затримали помічника нардепа під час одержання другої частини хабаря у розмірі 5 000 доларів.