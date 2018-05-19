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"Хаббл" сделал эффектное фото галактики, которая "лежит на боку"

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Удивительный снимок галактики NGC 1032
Удивительный снимок галактики NGC 1032 / Фото из открытых источников

Телескоп "Хаббл" сумел сделать удивительный снимок галактики NGC 1032. Она выглядит, как будто "лежит на боку".

Снимок опубликован на сайте телескопа.

Галактика, которая "лежит на боку", расположена на расстоянии 100 миллионов световых лет от Земли в созвездии Кита. Такой особый вид она имеет из-за особого расположения по отношению к нашей планете.

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Правда, ученые отмечают, что из-за необычного ракурса мы не можем рассмотреть всей красоты NGC 1032.

NGC 1032 является S0-спиральной галактикой – это нечто среднее между шаровидными эллиптическими спиральными галактиками, такими как Млечный Путь. Форма NGC 1032 напоминает волчок, сплющенную сверху и снизу.

Галактика как будто "лежит на боку"

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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