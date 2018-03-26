"Хаббл" сделал снимок галактики, где произошла сверхяркая вспышка

Телескоп "Хаббл" сделал снимок спиральной галактики NGC 5714, расположенной на расстоянии 130 миллионов световых лет от Земли в созвездии Волопаса. Галактика отличается редкой сверхновой.

Снимок опубликовали на сайте телескопа.

В 2003 году на расстоянии примерно в 8 тысячи световых лет от центра галактики была зафиксирована вспышка звезды сверхновой, которая получила обозначение SN 2003dr.

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Эта звезда отличается повышенным содержанием кальция, что очень необычно для таких звезд. Пока ученые не могут объяснить подобные вспышки, как и то, почему они появляются за пределами галактик, их низкую светимость по сравнению с другими сверхновыми, а также быструю эволюцию.

Что такое Сверхновая? Это звезда, которая внезапно увеличивает свою светимость в миллиарды раз (на 20 звездных величин), а иногда и больше. Во время максимального вспышки Сверхновая излучает столько же света, сколько его излучают миллиарды звёзд вместе. Это самая яркая из известных звезд, ее светимость может быть такая же, как и у целой галактики, а иногда даже превышает ее.

"Хаббл" сделал снимок спиральной галактики NGC 5714