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      Хабиб – МакГрегор: стали известны детали боя-реванша

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      Бой Хабиб – МакГрегор может состояться в 2019 году
      Бой Хабиб – МакГрегор может состояться в 2019 году

      Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором может состояться уже в 2019 году.

      В этом убеждает президент UFC Дана Уайт в комментарии TMZ. Однако, по его словам, следует еще дождаться решения Атлетической комиссии по стычке, которая возникла после боя между Хабибом и МакГрегором. Напомним, тогда российский боец перепрыгнул через ограждение октагона и начал драку с посетителями.

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      Еще одной преградой на пути к организации этого боя могут стать Тони Фергюсон или Макс Холлуей, которые могут претендовать на бой с Хабибом Нурмагомедовим.

      "Вы хотите увидеть реванш между ними [Хабибом и МакГрегором, – 24 Канал]? Я думаю, многие люди хотят. Но нам нужно выяснить некоторые вещи: во-первых, мы ждем по ним решения Атлетической комиссии штата Невада. Когда оно будет, мы будем делать дальнейшие шаги. Еще не ясно, будет ли Макс Холлуей подниматься в легкий вес. Тони Фергюсона также, очевидно, надо иметь в виду. Думаю ли я, что реванш состоится в 2019 году? Да. Естественно, зависит от того, насколько длительными будут отстранения, но если все пойдет по плану, бой должен состояться", – заявил Дана Уайт.

      Напомним, 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе в бою за титул чемпиона UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором МакГрегором в четвертом раунде, проведя болевой прием. После боя Хабиб покинул пределы клетки и набросился на спарринг-партнера МакГрегора, а секундант россиянина напал на самого ирландца. Именно из-за этого Хабиб не получил чемпионский пояс сразу после боя, а самого россиянина из зала выводила полиция.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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