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      Хачериди был удален на старте матча "Челси" – ПАОК: видео

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      Хачериди на 7-й минуте увидел перед собой красный свет
      Хачериди на 7-й минуте увидел перед собой красный свет / twitter.com/paok_fc

      Украинский футболист Евгений Хачериди сыграл только семь минут в матче 7-го тура Лиги Европы.

      В матче "Челси" – ПАОК украинский футболист уже на 7-й минуте увидел перед собой красный свет.

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      Евгений получил неудобную передачу от партнера и бросился вдогонку Оливье Жиру и в подкате сбил французского нападающего. Арбитр решил, что это был фол последней надежды, поэтому и удалил украинца и назначил штрафной.

       

      Стандартное положение "аристократы" не смогли использовать в свою пользу. Впрочем, на этот момент "Челси" все же открыло счет. На 27 минуте все тот же Жиру отметился забитым голом.

      Теги: Футбол Спорт Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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