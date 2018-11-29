Хачериди был удален на старте матча "Челси" – ПАОК: видео

Украинский футболист Евгений Хачериди сыграл только семь минут в матче 7-го тура Лиги Европы.

В матче "Челси" – ПАОК украинский футболист уже на 7-й минуте увидел перед собой красный свет.

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Евгений получил неудобную передачу от партнера и бросился вдогонку Оливье Жиру и в подкате сбил французского нападающего. Арбитр решил, что это был фол последней надежды, поэтому и удалил украинца и назначил штрафной.

Стандартное положение "аристократы" не смогли использовать в свою пользу. Впрочем, на этот момент "Челси" все же открыло счет. На 27 минуте все тот же Жиру отметился забитым голом.