Хачериди покинет ПАОК и уже выбрал новый клуб, – СМИ
Украинский защитник ПАОКа Евгений Хачериди в ближайшее время покинет греческую команду.
Как сообщает местное издание То10.gr, 31-летний Хачериди уже определился с новым клубом, и вскоре о трансфере будет объявлено официально.
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Имя новой команды защитника сборной Украины не называется. Ранее сообщалось, что в трансфере Хачериди заинтересованы "Динамо", "Шахтер" и "Карабах".
Напомним, Хачериди покинул "Динамо" летом 2018 года и перешел в греческий клуб. Закрепиться в составе ПАОКа Хачериди не удалось. За полгода 31-летний центрбек провел за клуб из Салоников 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
Источник: 24 Канал
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