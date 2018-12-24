Хачериди вместо "Динамо" может перейти в "Шахтер", – СМИ

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди может присоединиться к "Шахтеру".

По информации 1927.kiev.ua, активный интерес к Хачериди проявляет "Шахтер", который ищет усиление на позицию центрального защитника.

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Ранее сообщалось о том, что Евгений Хачериди сейчас находится в Киеве и в ближайшее время может вернуться в "Динамо".

У Евгения есть действующий контракт с греческим ПАОКом, но там явно не против с ним попрощаться – продать или отправить в аренду. Из "Динамо" Хачериди ушел плохо и хотя киевлянам нужен центральный защитник, в команде понимают, что с ним будут те же проблемы, что и раньше.

Отметим, что "Шахтер" вел переговоры с Хачериди еще в 2013 году, но тогда Евгений переподписал контракт с "Динамо".

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