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      Хацкевич больше не рассчитывает на игрока "Динамо", который не знает, где продолжит карьеру

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      Калитвинцев не знает, где продолжит карьеру
      Калитвинцев не знает, где продолжит карьеру / komandaonline.com

      Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев не знает, где продолжит карьеру. Игрок не поехал с "бело-синими" на сборы в Испанию и пока будет тренироваться с дублерами столичной команды.

      Владислав рассказал, что у него был разговор с наставником "Динамо" Александром Хацкевичем, который ему сообщил, что не рассчитывает на него.

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      "Мое будущее? Пока все решается, послезавтра собираюсь с дублем. Аренда или трансфер? Пока рано об этом говорить. Будут какие-то конкретные варианты, тогда уже можно будет о чем-то говорить.

      У нас был разговор с Хацкевичем перед отпуском. Мы тогда поговорили, и я уже знал, что меня не возьмут на сборы", – цитирует Калитвинцева SportArena.

      В текущем сезоне Владислав вышел в составе "Динамо" только в одном матче, проведя на поле 19 минут. Он является воспитанником "Динамо", подписав первый профессиональный контракт с командой в 2009 году. В прошлом хавбек выступал на правах аренды за чешский "Слован", луганскую "Зарю" и одесский "Черноморец".

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Источник: 24 Канал
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