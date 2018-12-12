Хацкевич прокомментировал пьянку игроков "Динамо" после победы над "Карпатами"

После разгромной победы над львовским "Карпатами" на выезде, легионеры киевского "Динамо" отправились праздновать это событие в ночной клуб. Не обошлось и без кальяна и алкоголя.

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Перед матчем против чешского "Яблонца" в Лиге Европы у главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича спросили, как он к этому относится.

"У футболистов тоже есть свободное время. Как они его проводят, это их профессиональное отношение. Что они пили и курили, я не видел. Для меня главным является то, что они с хорошим настроением готовятся сейчас к завтрашнему матчу", – заявил Хацкевич.

Напомним, "Динамо" обеспечило себе первое место в группе Лиги Европы и вышло в плей-офф турнира. Матч против "Яблонца" состоится в четверг, 13 декабря. Начало – в 19:55. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала.