18:34
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, 11 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      Хацкевич прокомментировал пьянку игроков "Динамо" после победы над "Карпатами"

      101 Читати новину українською
      Александр Хацкевич
      Александр Хацкевич / ФК "Динамо"

      После разгромной победы над львовским "Карпатами" на выезде, легионеры киевского "Динамо" отправились праздновать это событие в ночной клуб. Не обошлось и без кальяна и алкоголя.

      Читайте также: Легионеры "Динамо" "засветились" с алкоголем и кальяном перед матчем Лиги Европы: видео

      Перед матчем против чешского "Яблонца" в Лиге Европы у главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича спросили, как он к этому относится.

      "У футболистов тоже есть свободное время. Как они его проводят, это их профессиональное отношение. Что они пили и курили, я не видел. Для меня главным является то, что они с хорошим настроением готовятся сейчас к завтрашнему матчу", – заявил Хацкевич.

      Напомним, "Динамо" обеспечило себе первое место в группе Лиги Европы и вышло в плей-офф турнира. Матч против "Яблонца" состоится в четверг, 13 декабря. Начало – в 19:55. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала.

      Теги: Футбол Динамо Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Вах, скорее всего, будет спарринг-партнером Поветкина, - Boxingnews
       23 августа 2013 , 11:39
      Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto3
       25 сентября 2013 , 11:18 1
      Дайджест: Манчини готовит контракт с "Галатасараем", а игрок "Карпат" в сборной Украины
       30 сентября 2013 , 11:30
      Суркис: Проведем мониторинг украинских стадионов. ВИДЕО
       6 июня 2014 , 18:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук