Хацкевич впервые прокомментировал конфликт с молодым игроком "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о своих отношениях с Николаем Шапаренко.

По словам тренера киевлян, он не был доволен игровой формой хавбека в начале сезона, а также мнением игрока, что он уже игрок основного состава".

Читайте также: Хацкевич: Трудно сказать, какой топ-чемпионат подойдет Цыганкову

Как таковых – конфликтов с Шапаренко нет. Понятно, что есть те, кто довольны, и те, кто не довольны. Я как тренер тоже был недоволен его формой в игровом плане, хотя собрание он отлично провел. Может, где-то он почувствовал, что уже игрок именно основного состава. А это "Динамо" Киев. Здесь нужно давать результат,

– цитирует Хацкевича FootballHub.

"Я с Колей много разговаривал. И он такой парень, что всегда придет и спросит, что не так? Я ему говорил: Коля, нужно немного времени, нужно привести голову в порядок. Футбольные качества у него в порядке, но все равно – всегда нужно совершенствоваться. Как говорится - чтобы поменять пол, сначала нужно починить крышу. За место в составе нужно бороться, оно не гарантировано никому", – отметил главный тренер "Динамо".

Александр Хацкевич заявил, что ситуация в начале сезона пошла на пользу Шапаренко, который все же сумел стать основным игроком "Динамо".

Читайте также: Защитник "Динамо" Йосип Пиварич выбыл до конца сезона: известна причина

Он парень не глупый. Плюс наши индивидуальные беседы сыграли свою роль. В первую очередь на поле нужно показывать свои амбиции, а не: "Я могу, а вы мне не доверяете". Всему свое время. Думаю, что эта пауза ему пошла на пользу. Для него – это огромный опыт,

– подытожил наставник киевлян.

В нынешнем сезоне Шапаренко сыграл 17 матчей во всех турнирах за "Динамо", забив 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram