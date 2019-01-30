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      Хацкевич впервые прокомментировал конфликт с молодым игроком "Динамо"

      58 Читати новину українською
      Николай Шапаренко
      Николай Шапаренко / ФК "Динамо"

      Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о своих отношениях с Николаем Шапаренко.

      По словам тренера киевлян, он не был доволен игровой формой хавбека в начале сезона, а также мнением игрока, что он уже игрок основного состава".

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      Как таковых – конфликтов с Шапаренко нет. Понятно, что есть те, кто довольны, и те, кто не довольны. Я как тренер тоже был недоволен его формой в игровом плане, хотя собрание он отлично провел. Может, где-то он почувствовал, что уже игрок именно основного состава. А это "Динамо" Киев. Здесь нужно давать результат,
      – цитирует Хацкевича FootballHub.

      "Я с Колей много разговаривал. И он такой парень, что всегда придет и спросит, что не так? Я ему говорил: Коля, нужно немного времени, нужно привести голову в порядок. Футбольные качества у него в порядке, но все равно – всегда нужно совершенствоваться. Как говорится - чтобы поменять пол, сначала нужно починить крышу. За место в составе нужно бороться, оно не гарантировано никому", – отметил главный тренер "Динамо".

      Александр Хацкевич заявил, что ситуация в начале сезона пошла на пользу Шапаренко, который все же сумел стать основным игроком "Динамо".

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      Он парень не глупый. Плюс наши индивидуальные беседы сыграли свою роль. В первую очередь на поле нужно показывать свои амбиции, а не: "Я могу, а вы мне не доверяете". Всему свое время. Думаю, что эта пауза ему пошла на пользу. Для него – это огромный опыт,
      – подытожил наставник киевлян.

      В нынешнем сезоне Шапаренко сыграл 17 матчей во всех турнирах за "Динамо", забив 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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