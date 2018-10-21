Хайден Панеттьери отправилась в путешествие с новым бойфрендом: фотофакт

Голливудская актриса Хайден Панеттьери, отменившая помолвку с Владимиром Кличко, продолжает развлекаться в компании 28-летнего актера Брайана Хикерсона. Влюбленных увидели в аэропорту Лос-Анджелеса перед их совместным путешествием.

Как сообщает The Daily Mail, 20 октября в аэропорту Лос-Анджелеса папарацци подловили 29-летнюю актрису Хайден Панеттьери. Звезда отправлялась со своим бойфрендом Брайаном Хикерсоном на отдых. Какую страну выбрали влюбленные, пока неизвестно.

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Хайден шагала рядом с начинающим актером со счастливой улыбкой. Для путешествия экс-невеста Владимира Кличко выбрала приталенные джинсы, белую футболку с голубым медведем и куртку. Звезда не брала много вещей, поместив все необходимое в рюкзаке.

Стоит отметить, что Хайден Панеттери доброжелательно здоровалась со всеми сторонниками и журналистами. По дороге в зал ожидания она остановилась и дала несколько автографов. Все время актриса счастливо улыбалась.

Напомним, что Владимир Кличко и Хайден Панеттьери внезапно решили отменить свою помолвку. Впоследствии актрису впервые увидели в сопровождении начинающего актера Брайана Хикерсона. Во время свидания мужчина обнимал Хайден и держал ее за руку.



Впоследствии стало известно, что Панеттьери выставила на продажу дом в Нэшвилле, в котором она жила с Владимиром Кличко. Мама актрисы прокомментировала ситуацию, отметив, что ее дочь переживает нелегкие времена и сейчас требует перерыва. Стоит отметить, что Хайден решила отдохнуть и от своей маленькой дочки – 3-летняя Кайя-Евдокия живет с Владимиром Кличко.