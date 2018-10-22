Хайден Панеттьери познакомила бойфренда с родителями, – СМИ

Актриса Хайден Панеттьери после нескольких месяцев отношений познакомила Брайана Хикерсона с родителями и друзьями.

На днях пару заметили в аэропорту Лос-Анджелеса. Тогда западные СМИ предполагали, что Хайден и Брайан отправляются на отдых. Однако, по информации E News, влюбленные отправились в родной город актрисы – Сент-Огастин, в штате Флорида.

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По информации инсайдеров, отношения Хайден Панеттьери вышли на другой уровень, поэтому звезда решилась представить бойфренда своим близким. Как убеждают инсайдеры, все дружелюбно пообщались с Брайаном Хикерсоном.

Она, безусловно, не пыталась скрыть тот факт, что у нее есть новый парень. Казалось, что все из круга ее друзей благосклонны к нему (Брайана Хикерсона, - 24 канал),

– рассказали очевидцы.

Папарацци сфотографировали пару, когда та возвращалась с обеда в семейном доме экс-невесты Владимира Кличко. Видимо, знакомство состоялось в прекрасной атмосфере, поскольку влюбленные, как и по дороге во Флориду, выглядели беззаботно и держались за руки.

Брайан Хикерсон и Хайден Панеттьери после обеда с родственниками актрисы / E News

Пока неизвестно, познакомит ли актриса бойфренда с 3-летней дочерью Кайей-Евдокией. Девочка после отмены помолвки с Владимиром Кличко живет вместе с отцом. Вероятно, Хайден не переживает за это, ведь уже через несколько дней после возвращения в Лос-Анджелес она пошла на свидание с новым избранником.

Напомним, что Владимир Кличко и Хайден Панеттьери внезапно решили отменить свою помолвку. Впоследствии актрису впервые увидели в сопровождении начинающего актера Брайана Хикерсона. Во время свидания мужчина занимал Хайден и держал ее за руку.

Впоследствии стало известно, что Панеттьери выставила на продажу дом в Нэшвилле, в котором она жила с Владимиром Кличко. Мама актрисы прокомментировала ситуацию, отметив, что ее дочь переживает нелегкие времена и сейчас требует перерыва. Стоит отметить, что Хайден решила отдохнуть и от своей маленькой дочки – 3-летняя Кайя-Евдокия живет с Владимиром Кличко.