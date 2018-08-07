Хайден Панеттьери закрутила роман с актером после расставания с Кличко: фото

Накануне СМИ сообщали, что актриса Хайден Панеттьери, которая долгое время была в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко, сходила на свидание с таинственным брюнетом. Пара вышла из ресторана держась за руки и счастливо улыбаясь.

Как стало известно, новым избранником экс-возлюбленной Кличко стал 28-летний Брайан Хикерсон, который только начинает актерскую карьеру. Об этом сообщает издание US Weekly.

Читайте также: История любви Владимира Кличко и Хайден Панеттьери

"Он из Южной Каролины и переехал в Лос-Анджелес, чтобы заниматься недвижимостью и актерской карьерой. Он только начал посещать кастинги и сейчас пытается пробиться в этой индустрии. Брайан был рядом с Хайден после ее развода с Владимиром Кличко, а встречаться они начали месяц назад", – говорится в источнике.



Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

Что известно об отношениях Владимира Кличко и Хайден Панеттьери?Отношения Владимира Кличко и Хайден Панеттьери были достаточно непростыми. Впервые слухи об их романе появились в 2010 году, когда актриса пришла поддержать любимого на бой с Сэмюэлем Питером. За год пара рассталась, а уже в 2013 году в СМИ поговаривали, что Владимир Кличко сделал предложение выйти замуж Хайден Панеттьери. В разгар Революции Достоинства пара даже посетила Киев, подтвердив слухи о помолвке.



Уже в 2014 году Хайден родила дочку, которую назвали Кайей. Второе имя девочки – Евдокия (так было звать бабушку боксера).