Хайди Клум объяснила, почему позволяет своим несовершеннолетним дочерям носить каблуки: фото

45-летняя знаменитая немецкая модель Хайди Клум призналась, что ее часто критикуют за то, что ее дочери носят высокие каблуки. В частности, Хайли объяснила, что такое для нее "унижение мам" (mommy shaming): женщина чуть ли не каждый день сталкивается с критикой за якобы неправильное воспитание детей.

Об этом Хайди рассказала в интервью изданию ELLE, как воспитывает своих детей.

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Люди очень расстраиваются, особенно в Германии, когда видят моих дочерей в обуви на высоких каблуках. Когда мы идем в ресторан, им так нравится одеваться. Что такого в том, что они пройдут 20 шагов на каблуках от машины до ресторана? Пока они хорошо себя ведут и прилежно учатся, они могут носить абсолютно все,

– заявила супермодель.



Хайди с дочерью Хелен



​Хайди с дочерьми Лу и Хелен



Хайди Клум с детьми



Хайди Клум с детьми

Напомним, ранее с 2005 по 2012 год Хайди была замужем за музыкантом Seal, от которого родила троих детей: 12-летнего Генри, 11-летнего Йохана и восьмилетнюю Лу. Также Хайди воспитывает 14-летнюю Хелен, биологическим отцом которой является экс-возлюбленный Клум Флавио Бриаторе, однако в 2009 году Сил официально ее удочерил.



После этого у модели было много романов, а в 2018 году у нее завязался роман с 28-летним Томом Каулицем.