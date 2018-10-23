Хайди Клум обнажила ноги в винтажном платье: эффектные фото

Популярная модель Хайди Клум решила удивить своих поклонников. На светское мероприятие звезда пришла в винтажном платье, которое хранилось в ее гардеробе более 10 лет.

Пожалуй, у каждой женщины в шкафу найдутся вещи, которые ждут своего времени. Как оказалось, звезды имеют такие же привычки – откладывать одежду для определенного случая. Это доказала популярная немецкая супермодель Хайди Клум.

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На благотворительный гала-вечер, организованный детской больницей Лос-Анджелеса, знаменитость пришла в винтажной платья от Valentino. Эффектный наряд имел яркий принт в восточном стиле и немалый разрез на ноге, что придавало ему пикантности. Сверху платье скромно прикрывало грудь Хайди Клум. К платью модель подобрала черные босоножки на каблуке, сделала вечерний макияж и идеальную укладку волос.

Это был плодотворный вечер в платье от Valentino, которое простояло в моем гардеробе более 10 лет. И наконец я нашла идеальную ночь, чтобы в него нарядиться,

– призналась Хайди Клум.

Стоит отметить, что гала-вечер действительно был плодотворным. По информации западных СМИ, всего за один день знаменитости, в частности, Хайди Клум пожертвовали 5,5 миллионов долларов на детскую больницу Лос-Анджелеса. Средства направят на помощь тяжелобольным детям и медицинские разработки в области педиатрии.