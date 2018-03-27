Хайди Клум поймали за поцелуем с молодым музыкантом: фото
44-летняя немецкая модель Хайди Клум закрутила новый роман с 28-летним Томасом Каулитцом – гитаристом группы Tokio Hotel.
Модель уже появилась на публике с Томом, в частности, они пришли вместе на шоу America's Got Talent. Как рассказали очевидцы, новый парень Хайди терпеливо ждал, когда она выйдет со съемок, а затем, не скрывая чувств, поцеловал ее.
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Об их романе СМИ заговорили еще две недели назад, когда Каулитц и Клум поужинали вместе в Нью-Йорке.
Том младше Хайди на 16 лет
Напомним, что в сентябре 2017 года модель рассталась с Вито Шнабелем, с которым встречалась больше трех лет. А до романа со Шнабелем она была замужем за певцом Силом.
Источник: 24 Канал
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