Хайди Клум полностью обнажилась перед камерой: фото 18+

Немецкая топ-модель Хайди Клум похвасталась стройной фигурой на горячем фото. Звезда сделала селфи без одежды.

В 45 лет Хайди Клум может похвастаться идеальной фигурой и аппетитными формами. Назло всем хейтерам, которые критикуют звезду за пикантные фото, она продолжает участвовать в обольстительных фотосессиях и демонстрировать красоту своего тела в провокационных нарядах. Так модель стремится доказать свои слова, что женщина прекрасна в любом возрасте и после 40 лет не должна скрывать свое тело под мешковатыми нарядами, поскольку до сих пор остается сексуальной и привлекательной.

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Стоит отметить, что Хайди Клум это ярко доказала: она позировала перед зеркалом абсолютно обнаженной. Ее роскошные формы прикрывали длинные волнистые волосы и белое полотенце, которое едва виднелось на снимке. Хайди Клум позировала без макияжа, от чего выглядела не менее привлекательно.

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum) 21 Лип 2018 р. о 12:57 PDT

Кроме этого, Хайди Клум показала упругие ягодицы в рекламы купальников. Модель в брендовой одежде выглядела очень соблазнительно.