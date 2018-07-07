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Хайди Клум провела несколько дней с бойфрендом и дочерью в Нью-Йорке: фото

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Хайди Клум и Том Каулиц
Хайди Клум и Том Каулиц / Instagram / @heidiklum

Хотя 45-летняя немецкая модель Хайди Клум не скрывает своего романа с музыкантом Томом Каулицем, который моложе ее на 16 лет, однако на семейной прогулке их заметили едва ли не впервые.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

Журналистам удалось зафиксировать модель, ее 8-летнюю дочь от певца Seal и музыканта Тома на улицах Нью-Йорка. Хотя папарацци подметили, что на семейную пару они совсем не похожи, но выглядели они довольно романтично.

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Для выхода в город звезда выбрала легкий короткий сарафан серого цвета и черные сандалии, в то время как Том одел черные брюки с майкой и поверх примерил светлую рубашку. На голову он надел бейсболку и солнцезащитные очки.

Несколькими днями ранее, 3 и 2 июля, пара также бегала по делам, демонстрируя очередные обычные образы. Влюбленные много обнимались и публично обменивались поцелуями.

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После проведенных дней вместе, 6 июля Хайди провела дочь на самолет, встретившись со своим бывшим мужем и отцом дочери Seal. На прощание Хайди поцеловала исполнителя, демонстрируя хорошие отношения с отцом общего ребенка.


Хайди Клум передала дочь бывшему мужу Seal

Напомним, ранее с 2005 по 2012 год Хайди была замужем за музыкантом Seal, от которого родила троих детей. У женщины также еще старшая дочь от бывшего жениха Флавио Бриаторе, которую удочерил Seal. После этого у модели было много романов и в 2018 году у нее завязался роман с 28-летним Томом Каулицем.

Теги: LifeStyle Мода Звездные романы
Источник: 24 Канал
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