Хайди Клум с молодым бойфрендом устроили отдых в Диснейленде: фото

45-летняя модель Хайди Клум представила бойфренда – 28-летнего Тома Каулитца, своим детям, а также познакомила их поближе.

Для этого они большой компанией отправились в парк развлечений Диснейленд в калифорнийский город Анахайм. Хайди взяла собой детей Хелен, Генри, Йохана и Лу, а Том – брата-близнеца Билла, пишет Daily Mail.

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Хайди Клум и Том Каулитц

Они весело общались, катались на аттракционах и радостно улыбались. При этом Хайди и Том не стеснялись демонстрировать на публике свои чувства: парочка обнималась и целовалась.

Об отношениях Каулитц и Клум заговорили в марте 2018 года, когда они поужинали вместе в Нью-Йорке. А впоследствии их поймали за страстным поцелуем. Тогда в сети начали появляться новые кадры, которые подтверждали их отношения.