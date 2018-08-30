Хакер, который слил голые фото Дженнифер Лоуренс в сеть, оказался за решеткой: 18+
26-летний американец Джордж Гарофало получил восемь месяцев лишения свободы за похищение личных фотографий 240 человек, среди них – обнаженные снимки голливудских актрис Дженнифер Лоуренс, Кейт Аптон, Кирстен Данст и Мэри Элизабет Уинстед в 2014 году.
Мужчина признал свою вину еще четыре года назад, однако обвинение ему предъявили только сейчас. Об этом сообщает издание The Guardian.
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За взлом личных аккаунтов и публикацию интимных фото знаменитостей Гарофало приговорен к лишению свободы. Суд округа Бриджпорт признал его действия недопустимым вторжением в личную жизнь. На суде он заявил, что "несет полную ответственность" за то, что произошло и понимает, что "сделал огромную ошибку, о которой сожалеет каждый день".
Дженнифер Лоуренс
Отбывать тюремное наказание хакер начнет с октября. Известно, что его сообщники еще раньше получили от 9 до 18 месяцев заключения.
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