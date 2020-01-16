Хакерские атаки на сайты Burisma и студии "Квартал 95": Нацполиция Украины открыла дело

Национальная полиция открыла уголовное производство и инициирует создание международной следственной группы в связи с хакерской атакой на сайты нескольких украинских компаний, в частности Burisma Holdins и студии "Квартал 95", которая вероятно, была осуществлена спецслужбами РФ.

Представители МВД на брифинге сообщили, что Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР США.

Знайте больше: Российские хакеры атаковали Burisma и "Квартал 95"

Помощник министра внутренних дел Артем Миняйло рассказал, что хакерскую атаку совершили для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по данному факту начал уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Что известно о хакерской атаке на компанию Burisma и "Квартал 95"

Российские хакеры взломали серверы компании Burisma и атаковали "Квартал 95". Атакам также подверглись несколько украинских компаний, связанных с Burisma: "КУБ-Газ", "Эско-Юг", "Надрагаз", "Техноком-Сервис" и "ПАРИ". Хакерская атака была обнаружена накануне Нового года.

По информации компании Area 1, хакеры из Главного разведывательного управления России и группы Fancy Bear с начала ноября 2019 года рассылали работникам Burisma фишинговые письма. Эти письма выглядели, как те что поступили из внутренней сети и содержали ссылки на поддельные сайты, где работникам предлагали ввести имя пользователя и пароль.

Целью хакеров стал также "Квартал 95". Его пытались взломать, возможно, чтобы получить доступ к переписке его бывшего руководителя, действующего главы СБУ Ивана Баканова.

Пока неизвестно, что именно удалось найти хакерам. В газете New York Times предполагают, что атака может быть связана с попытками достать компромат на бывшего вицепрезидента США Джозефа Байдена, чей сын работал в наблюдательном совете Burisma. Байден-старший – возможный соперник действующего лидера США Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году. Давление Трампа на Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против Байдена за якобы факты коррупции в Burisma, стало причиной объявления импичмента президенту США.

Анонимный источник в спецслужбах США сообщил изданию, что хакерская атака на Burisma произошла параллельно попыткам российских агентов в Украине проникнуть в Burisma или использовать источники в правительстве, чтобы найти информацию, которая компрометировала бы Байдена.

Что известно о компании Burisma

Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, зарегистрированная на Кипре. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. В Совете директоров компании на сегодня, в частности – бывший президент Польши Александр Квасьневский, инвестиционный банкир Алан Аптер, бывший руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк и дочь Николая Злочевского Карина. До недавнего времени в Совет входил и Гантер Байден.

Руководство Burisma, в частности Злочевского, подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, а также – в незаконном получении лицензий на добычу недр.

Роль Гантера Байдена в Burisma

Гантер Байден – американский юрист, адвокат национальной юридической фирмы Boies, Schiller & Flexner LLP. В 2014 году, через несколько месяцев после Евромайдана, Байден-младший стал членом Совета директоров Burisma. В компании тогда заявляли, что Байден будет контролировать юридические дела.

Появление Байдена в компании рассматривалось как попытка Burisma укрепить свой имидж, ведь мало кто рискнет затронуть компанию, где работает сын вице-президента США. За время пребывания на посту Байден получал зарплату до 50 тысяч долларов в месяц. Он работал в компании до апреля 2019 года.

Байден рассказывал, что его отец только раз намекал на работу: "Отец спросил: "Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь?" и я сказал: "Я знаю". Байден также признавался, что присоединился к компании по просьбе Квасневского. Они разделяли убеждение, что украинская энергетическая независимость имеет решающее значение для отпора Кремлю.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко впоследствии уверял: Гантер Байден не нарушал законов Украины. Это важно, ведь Трамп по сути обвинил Джо Байдена именно во вмешательстве в украинское правосудие, чтобы закрыть дело против его сына". Луценко также говорил, что, пока он занимал должность генпрокурора, в Украину ни разу не наведывались следователи из США для расследования этого дела.

В НАБУ говорят, что в обоих делах по Burisma говорится нарушение 2010-2012 годов. А Байден был нанят позже. В САП подтвердили, что имя Байдена не фигурирует в деле, которое расследует ведомство.