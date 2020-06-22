На Харьковщине следователи СБУ разоблачили группировку, которая похищала деньги с банковских карт. Хакеры вмешивались в работу банковских систем.

До складу угруповання входило 15 осіб

Таким злочинним промислом, за попередньою інформацією, займались 15 осіб. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також 10 тисяч проросійських ботів: СБУ викрила гігантську мережу "ботоферм" в Україні

Обкрадали не лише українців, а й американців та європейців

Хакери використовували програмне забезпечення, з допомогою якого викрадали реквізити електронних банківських рахунків. Від дій зловмисників постраждали не лише громадяни України, а також американці та європейці.

Через електронні платіжні сервіси, серед яких і заборонені в Україні – російські, гроші переказували на власні рахунки в українських та російських банках.



Під час розслідування провели 16 обшуків: у домівках хакерів та у їхньому центрі.



Що виявили під час обшуків:

40 комп'ютерів – з фотографіями та реквізитами банківських карток;

банківські картки;

готівка та цінності на понад 12 мільйонів гривень;

документи на майно в Україні та за кордоном.



У домівках хакерів та їхньому центрі провели обшуки / Фото пресслужби СБУ



Зловмисникам оголосять про підозру / Фото пресслужби СБУ

Членам угруповання буде повідомлено підозру за створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних засобів. Встановлюють усіх учасників хакерської схеми.