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Хакеры установили новый рекорд по мощности кибератак

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Хакеры установили новый рекорд по мощности кибератак
Хакеры установили новый рекорд по мощности кибератак / Фото из открытых источников

Специалисты в области информационной безопасности зафиксировали DDoS-атаку мощностью 1,7 Тбит в секунду. Хакеры попытались вывести из строя системы одного из американских сервис-провайдеров.

Об этом сообщает Arbor.

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Система обнаружения активных угроз ATLAS зафиксировала рекордную атаку, которая даже превзошла недавнее "нападение" на GitHub. Для усиления мощности злоумышленники воспользовались методом memcached – его хакеры уже использовали в марте, когда совершили атаку на GitHub. Стоит отметить, что сотрудники Arbor Networks быстро отбили "нападение". Разработчики модернизировали специальный сервис Clouds, чтобы блокировать DDoS-угрозы подобного масштаба. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время атаки хакеров продолжатся, но уже с новой силой.

Найбільша хакерська атака

Злоумышленники установили новый рекорд среди хакерских атак

Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 марта 2018. Тогда хакеры осуществили атаку мощностью 1,35 Тбит в секунду на веб-сервис GitHub, чьи серверы упали на 10 минут.

Теги: Новости США Техно Интернет Хакерская атака хакеры
Источник: 24 Канал
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