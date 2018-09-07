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Хакеры взломали British Airways: украли данные почти полмиллиона клиентов

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Хакерская атака на British Airways
Хакерская атака на British Airways / Getty images

Хакеры взломали базу данных одной из крупнейших авиакомпаний Европы British Airways. Злоумышленники получили доступ к информации о почти 400 тысячам клиентов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, из-за недостатков в системе защиты через сайт и мобильное приложение киберпреступники получили доступ к данным примерно 380 тысяч клиентов национального британского перевозчика British Airways.

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В компании подтвердили, что речь идет о банковской информации о безналичных расчетах клиентов, пишут британские СМИ.

В то же время British Airways заверили, что преступники не смогли получить доступ к паспортным данным или информации о перелетах клиентов.

Известно, что атака произошла, когда пользователb бронировали билеты через официальный сайт ba.com и мобильное приложение авиакомпании в период с 21 августа по 5 сентября.

По состоянию на 7 сентября сайт British Airways работает в штатном режиме, а недостаток, которым воспользовались преступники, уже устранен.

Расследованием этого инцидента уже занимается британская полиция.

К слову, ранее появилась информация, что хакеры захватили контроль над спутниками и операторами связи.

Что такое British Airways?
"Британские авиалинии" – крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании и один из крупнейших перевозчиков Европы. В Великобритании авиакомпания занимает первое место по размерам флота, количеству международных полетов и направлений и является второй после easyJet по количеству перевезенных пассажиров.

Теги: авиация Техно Великобритания Хакерская атака хакеры
Источник: 24 Канал
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