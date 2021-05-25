Натомість у ХАМАС таку інформацію спростували. Заступник голови політбюро бойовиків Муса Абу Марзук поспілкувався з російськими ЗМІ.

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У розмові з журналістами представник палестинського руху наголосив, що такі заяви обурливі й демонструють архаїчне мислення (режиму Лукашенка – 24 канал).

Там не розуміють, що зараз ми живемо у час вільних ЗМІ й що існує міжнародна громадська думка, яка вже не сприймає подібні методи,

– наголосив Марзук.

Він не захотів оцінювати ситуацію з екстреною посадкою літака та затриманням Протасевича. Мовляв, "рух не зобов'язаний озвучувати позиції щодо всього у світі".

"Звичайно, ми проти несправедливості, переслідування, посягань на волю і порушення закону", – водночас запевнив Марзук.

Затримання Протасевича: чому говорять про ХАМАС

Білоруська влада у такий спосіб намагається виправдати фактичне викрадення активіста Романа Протасевича з борту літака Ryanair.

Адже екіпажу рекомендували приземлитися у Мінську нібито через замінування. Тож потрібна була версія про те, від кого надійшли такі погрози.

Зауважимо, що білоруські силовики так і не знайшли вибухівки на борту літака. Водночас ХАМАС заперечив будь-яку причетність до цього інциденту.

Нещодавно МВС Білорусі оприлюднило перше відео з затриманим журналістом. Є підстави вважати, що силовики приховують сліди його побоїв.

Білоруські силовики показали відео з Протасевичем: