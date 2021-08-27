Этот пляж-ресторан расположен на пляжной зоне "Отрада". Об этом случае рассказали в сети 23 августа, в этот же день появилась жалоба на сайте городского совета.

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Арендуйте два или уходите

Об инциденте с шезлонгами написала отдыхающая, которая пришла на пляж с мужем и двумя детьми. Они захотели арендовать только 1 лежачее место с зонтом, однако работники пляжа сказали, что нужно брать отдельные каждому взрослому.

Два шезлонги не берем отталкиваясь от личного опыта. Когда идем с детьми сначала муж смотрит за ними и не лежит. Я в это время отдыхаю на шезлонге, а затем мы меняемся, – рассказала женщина.

По ее словам, когда работники отказали предоставить аренду только одного лежачего места им предложили уйти. Мол, не нравится – есть соседний пляж.

"Хамский" персонал и заоблачные цены

23 августа также обнародовали обращение о Bright On Beach на странице "Горячей линии" Одесского горсовета. Там отметили, что на пляже "хамский" персонал и обращение попало в раздел о нарушении закона и плохом сервисе.

Отдыхающие рассказали, что за день на пляже потратили 400 гривен за шезлонги, 70 на полотенце и 638 – на еду. Однако получили за это только ужасный сервис. Также отметили, что в тот день из-за действий работников пляжа, туда вызвали полицию. Однако неизвестно, какая именно была причина.



Счет с пляжа, который прикрепили к обращению / Фото горсовета Одессы

На что конкретно жаловались: