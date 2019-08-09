Хаос и пятна крови: как выглядит дом экс-президента Кыргызстана Атамбаева после его ареста

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, которого обвиняют в коррупции, арестован. В СИЗО он пробудет до 26 августа. Аресту политика предшествовало задержание, во время которого силовикам пришлось несколько раз штурмовать дом Атамбаева. Как дом бывшего президента Кыргызстана выглядит после погромов – далее.

Задержание Атамбаева состоялось 8 августа, после третьей попытки штурма. Все время под домом экс-президента в селе Кой-Таш караулили его сторонники, они обороняли дом Атамбаева и пытались не пустить на территорию правоохранителей. За все время столкновений погиб 1 человек, ранения, по разным версиям, получили от 85 до 100 человек.

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Сейчас сторонники Атамбаева покинула территорию дома бывшего президента. За домом следят специальные охранники и родственники политика. Об этом информирует Kaktus.media.

Журналисты пришли в дом Алмазбека Атамбаева и сделали фото президентского дома, где несколько дней было неспокойно.

Так внутри и снаружи выглядит дом Атамбаева/ фото Kaktus.media

Что известно об Атамбаеве и почему его задержали?

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана от 2011 до 2017 года. В 2019 году парламент Кыргызстана лишил Атамбаева статуса экс-президента и снял с него неприкосновенность, так как его заподозрили в коррупции и незаконном обогащении. Атамбаев трижды не являлся на допрос по вызову МВД. По киргизскому законодательству это дало право силовикам принудительно доставить экс-президента к следователям.

Как задерживали Атамбаева: видео

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