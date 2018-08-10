Хаотичная политика Трампа: западные СМИ о "подводных камнях" новых санкций США против России

8 августа США анонсировали введение новых санкций против России в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Официально американские штрафные меры вступят в силу 22 августа, подробности о них пока не сообщаются, однако новость уже всколыхнула российский рынок и повлияла на курс рубля к доллару.

Западные СМИ проанализировали, почему администрация Трампа решила ввести санкции именно сейчас, а не несколько месяцев назад, когда и был отравлен бывший российский разведчик, и предостерегли от нежелательных эффектов, которые эти штрафные меры могут привести.

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Потери для России

Больше всего вести о новых санкциях США против России в рамках дела Скрипаля обрадовалась Великобритания. После июльского визита Дональда Трампа в Лондон и критики главы Белого дома плана Терезы Мэй о Brexit британцы поверили, что они снова нашли своего союзника перед лицом "российской агрессии". Зато в России ожидаемо возмутились санкциям, назвав их "драконовскими". И недаром, ведь уже 9 августа курс рубля снизился до рекордной отметки в 66 рублей за доллар. Важнейшие биржевые индексы в Москве RTS и Moex также сильно снизились. Кроме того, на фондовые данные повлияло падение акций "Аэрофлота" на 12%. Теряют стоимость и акции российских банков.

Как отмечает Le Figaro, новые санкции Вашингтона, запущенные во исполнение закона 1991 года о контроле над химическим оружием, после официального введения в действие 22 августа сначала повлияют на экспорт в Россию электронных устройств и их компонентов, а также на передачу технологий, "уязвимых с точки зрения национальной безопасности" США, говорится в статье.

Если Россия в течение трех месяцев не согласится предоставить гарантии неприменения химического оружия и откажется от принципа работы ооновских инспекций на своей территории, призванных убедиться в ее полной ликвидации, то второй пакет санкций коснется двусторонних дипломатических отношений, доступа в американские аэропорты для компании "Аэрофлот", банковских займов во всех американских банках и дополнительных ограничений на импорт и экспорт товаров, который составляет 38 миллиардов долларов в год, объясняет французская газета.

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Мотивы Трампа

Согласившись на санкции, которые стали юридически неизбежными, Дональд Трамп все же нашел способ сделать из этого электоральный аргумент. Перед теми, кто критикует его малодушие в отношении Кремля, президент США красиво разыграет память об этих штрафных мерах, чтобы доказать свою непримиримость в вопросе России. Подобный аргумент окажется очень ценным и для расследования, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер по поводу предполагаемого заговора между штабом Трампа и Москвой во время президентской кампании 2016 года,

– говорится в статье Le Figaro.

"Интересно, что такие санкции неожиданно появились сейчас, тогда как они могли быть приведены в действие уже несколько месяцев назад. Это наглядно объясняет, как в США усилилось политическое давление, нацеленное на Россию из-за ее враждебных действий", – акцентирует внимание научный сотрудник Atlantic Council Марк Симаковси.

Обратный эффект

Встреча президентов США и РФ 16 июля в Хельсинки приобрела обратный эффект – возможно, к обоюдному разочарованию Путина и Трампа. Теперь вместо потепления в отношениях с Вашингтоном Россия сталкивается с новыми санкциями, отмечает Financial Times.

Новость о новых санкциях США против России развеяла надежды об улучшении отношений между двумя странами после встречи Трампа и Путина в Хельсинки

По мнению издания, поводом для принятия мер, связанных с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" в Британии, частично есть желание удержать Россию от повторных преступлений. Госдепартамент и Конгресс также хотят связать руки президенту Трампу, который отказывается критиковать Путина.

Забавно, что хотя бы часть американской администрации готова принять жесткие и решительные меры против неправомерных действий РФ. Однако уместной была бы единственная и последовательная политика США. Более того, чтобы шансы изменить поведение Кремля были лучшими, США должны поддерживать координацию с другими партнерами, которой может оказаться недостаточно. Шаги, предпринятые Вашингтоном в связи с отравлением в Солсбери (выдворение 60 российских дипломатов и новые санкции – "24"), в некотором смысле укрепляют жесткую позицию британского премьера Терезы Мэй в отношении России. Но пока они опередили действия самой Британии,

– заключает FT.

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Лукавство и хаотичность президента США

Журналиста швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреаса Рюша интересует вопрос, как можно связать то, что лидер США этим летом ни разу не раскритиковал поведение Москвы по делу Скрипаля, а теперь внезапно вводит против России санкции из-за инцидента с отравлением. Ответ, по мнению корреспондента, прост.

"Решение о санкциях подтверждает образ действий, который в эпоху Трампа медленно превращается в привычку: президент говорит одно, чиновники и Конгресс делают другое. Эти различия особенно заметны в политике в отношении России, хотя не только в ней", – рассуждает автор материала.

Правда, в политике в отношении России Трамп имеет меньше власти из-за антироссийских настроений в Конгрессе и администрации США, подчеркивает журналист.

Если Кремль поверил в то, что благодаря поклоннику в Белом доме Путин может безнаказанно применять ядовитое вещество на Западе, то он основательно ошибся,

– констатирует Рюш.

О том, что в хаотичной политике президента США в отношении России не прослеживается четкой линии, пишет и обозреватель австрийской газеты Die Presse Кристиан Ульч.

Он напоминает, что в соответствии с законом о контроле и уничтожении химического и биологического оружия, принятым в 1991 году, США должны в течение 60 дней с момента применения оружия массового поражения наложить санкции на государство, стоящее за этим. Однако администрация США по понятным причинам не стала объявлять о введении санкций накануне встречи между Путиным и Трампом в Хельсинки.

"Новый санкционный закон предусматривает ужесточение штрафных мер в том случае, если Москва в течение 90 дней убедительно не гарантирует того, что в будущем не будет применять биологическое или химическое оружие. Вряд ли от президента Путина стоит ждать подобных гарантий: во-первых, они будут косвенно означать, что за применением "Новичка" против Скрипаля действительно стоит Кремль, во-вторых, он вряд ли потерпит инспекторов в своих военных лабораториях", – прогнозирует Ульч.

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Россию не удастся "поставить на колени"?

И вообще новые санкции могут не так болезненно ударить по главе Кремля и РФ, как бы этого хотелось законодателям в США. Наоборот –могут сыграть на руку лидеру России. Такой точки зрения придерживается корреспондент The Washington Post Антон Трояновский. В своей статье для WP он пишет, что хотя санкции и угроза новых мер и оказались болезненными для среднего класса, обрушив курс рубля к доллару, однако высокая цена на нефть предоставила российскому правительству большую "финансовую подушку" для поддержки госслужб и помощи бизнес-магнатам, обложенных американскими санкциями. К тому же, в отличие от скоординированных трансатлантических санкций, введенных в ответ на оккупацию Крыма, на этот раз европейские союзники Вашингтона не придерживаются его примеру, подчеркивает журналист.

В результате, по словам российских аналитиков, новые санкции вряд ли ослабят Путина – по крайней мере в краткосрочной перспективе. Так, директор "Левада-Центра" Лев Гудков, которого цитирует Трояновский, считает, что санкции могут способствовать росту рейтинга Путина, но в будущем экономические трудности все же окажутся для него губительными.

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Похожую мысль развивает и Die Welt. Как заявил для издания аналитик Commerzbank Лутц Карповиц, если санкции будут введены, то российским банкам будет "крайне трудно покупать деньги на глобальных финансовых рынках". Из-за страха перед санкциями европейские банки также могут прекратить сотрудничать с частными банками России. Существует также риск введения дополнительных штрафных мер против РФ. Следующим шагом может стать запрет для инвесторов покупать российские облигации государственного займа, что приведет к дальнейшему падению рубля на 15%, отмечается в статье.

Но даже самые суровые санкции не смогут поставить Россию на колени. За прошедшие годы Кремль сделал много для того, чтобы стать менее уязвимым, например, путем пополнения валютных резервов. (...) Кроме того, Россия относится к странам с наименьшим долгом в мире (ее долг составляет 16%). Таким образом, становится очевидно, что новое оружие Америки (санкции – "24") неэффективно,

– заключает немецкая газета.

Путину не стоит расслабляться

Но это еще далеко не конец санкционной эпопеи между США и Россией. Американские конгрессмены имеют в запасе еще несколько "сюрпризов" для главы Кремля. Недавно в Сенат внесли "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" (DASKAA). В случае его принятия Москву признают "спонсором терроризма", а Трампа заставят эффективнее выполнять закон CAATSA, в рамках которого предлагается обновить "кремлевский список" и начать искать активы Путина по всему миру.

Сенаторы-республиканцы также представили закон "О сотрудничестве в сфере энергетической безопасности", цель которого – ввести санкции против "Северного потока-2". Еще одним "подарком" Путину может стать закон "О защите Америки от российского вмешательства", который включает 18 различных законопроектов. Восемь из них пользуются поддержкой обеих партий.

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