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      Харатин эмоционально попрощался с "Зарей"

      26 Читати новину українською
      Харатин эмоционально попрощался с Зарей
      Харатин эмоционально попрощался с Зарей / footboom.com

      Новичок "Ференцвароша" Игорь Харатин прокомментировал свой переход в венгерский клуб. Футболист выразил благодарность луганской "Зари".

      "Хочу выразить огромную благодарность "Зари", которая за последние годы стала для меня родным клубом. Отдельное спасибо тренерскому штабу во главе с Юрием Вернидубом", – приводит слова Харатин zarya.lg.ua.

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      "Хочу поблагодарить Сергея Рафаилова, все руководство клуба, весь персонал, каждого работника клуба, каждого болельщика и, конечно же, всех ребят, которые выходили со мной на поле и сражались.

      Мы стали одной большой семьей, отличной командой. Я желаю вам новых высот. Спасибо всем", – сказал Харатин.

      Напомним, что лидер "Зари" подписал с "Ференцварош" контракт по системе 2,5+1. 23-летний Харатин в текущем сезоне в составе луганского клуба провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

      Теги: Футбол Спорт ФК Заря Трансферы
      Источник: 24 Канал
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