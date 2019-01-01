Харатин эмоционально попрощался с "Зарей"

Новичок "Ференцвароша" Игорь Харатин прокомментировал свой переход в венгерский клуб. Футболист выразил благодарность луганской "Зари".

"Хочу выразить огромную благодарность "Зари", которая за последние годы стала для меня родным клубом. Отдельное спасибо тренерскому штабу во главе с Юрием Вернидубом", – приводит слова Харатин zarya.lg.ua.

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"Хочу поблагодарить Сергея Рафаилова, все руководство клуба, весь персонал, каждого работника клуба, каждого болельщика и, конечно же, всех ребят, которые выходили со мной на поле и сражались.

Мы стали одной большой семьей, отличной командой. Я желаю вам новых высот. Спасибо всем", – сказал Харатин.

Напомним, что лидер "Зари" подписал с "Ференцварош" контракт по системе 2,5+1. 23-летний Харатин в текущем сезоне в составе луганского клуба провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.