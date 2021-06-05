Правоохоронці встановили, що усі постраждалі діти харчувалися у місцевій шкільній їдальні. У межах розслідування фахівці вже відібрали проби води та їжі, а також зробили змиви зі столового обладнання.
Актуально Неповнолітню дівчинку засмоктала трясовина з щебню в Кривому Розі: фото, відео
Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту.
Розслідування проводять за статтею про отруєння санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційних захворювань і масових отруєнь.
Максимальне можливе покарання – обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.
Дитячі отруєння в Україні: останні новини
- У червні селі Іспас на Буковині до лікарів звернулися вихователі та 26 маленьких дітей з місцевого дитсадка. Ймовірною причиною такого раптового масового погіршення самопочуття у них назвали отруєння. Водночас керівниця дитсадка припускає, що такі неприємні наслідки могла спричинити якась інфекція.
- У березні на Харківщині у яслах отруїлися 7 дітей.