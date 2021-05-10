Харьковчанин закрылся в гараже и поджег иномарку: хотел покончить с собой – фото
В Киевском районе Харькова утром 10 мая случился пожар в гаражном кооперативе. Там сгорел автомобиль и пострадал мужчина, который закрылся в гараже. СМИ пишут, что таким образом он пытался покончить с собой, однако потом передумал.
Источник:ГСЧС Харьковщины
Пожарным сообщили о пожаре в гараже на улице Старошишковской в 09:35. Впоследствии 28-летнего владельца гаража госпитализировали в Ожоговый центр Харькова.
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Спасатель тушит автомобиль в гараже в Харькове / Фото ГСЧС
Больше о пожаре
- Возгорание случилось в гаражном кооперативе "Победа".
- Там в гараже горел автомобиль Honda Civic.
- Однако авто все же получило повреждения огнем.
- Также огонь успел распространиться на другой гараж.
- Там был автомобиль Ravon, который успели вывезти на улицу.
- Но транспорт все же получил повреждения.
- Общая площадь этого пожара – 60 квадратных метров.
- Полностью потушили огонь в 11:46.
Гараж, на который перекинулся огонь / Фото ГСЧС
Другие детали инцидента
Как пишет издание "Объектив" со ссылкой на пресс-офицера ГСЧС Дмитрия Чайку, пожар случился в результате поджога. Его совершил мужчина, которого госпитализировали с ожогами.
Поджег свой автомобиль и закрылся в гараже. Люди начали стучать, кричать: "Выходи". Но он открыл, когда там стало трудно дышать и уже получил ожоги. Кричал: "мне ничего не надо, жить не хочу",
– рассказал Дмитрий Чайка.
Также мужчина рассказал, что стало плохо и другому человеку. Однако, по его словам, это не связано непосредственно с пожаром.
Гараж после тушения пожара / Фото ГСЧС
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