В Киевском районе Харькова утром 10 мая случился пожар в гаражном кооперативе. Там сгорел автомобиль и пострадал мужчина, который закрылся в гараже. СМИ пишут, что таким образом он пытался покончить с собой, однако потом передумал.

Пожарным сообщили о пожаре в гараже на улице Старошишковской в 09:35. Впоследствии 28-летнего владельца гаража госпитализировали в Ожоговый центр Харькова.

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Спасатель тушит автомобиль в гараже в Харькове / Фото ГСЧС

Больше о пожаре

Возгорание случилось в гаражном кооперативе "Победа".

Там в гараже горел автомобиль Honda Civic.

Однако авто все же получило повреждения огнем.

Также огонь успел распространиться на другой гараж.

Там был автомобиль Ravon, который успели вывезти на улицу.

Но транспорт все же получил повреждения.

Общая площадь этого пожара – 60 квадратных метров.

Полностью потушили огонь в 11:46.



Гараж, на который перекинулся огонь / Фото ГСЧС

Другие детали инцидента

Как пишет издание "Объектив" со ссылкой на пресс-офицера ГСЧС Дмитрия Чайку, пожар случился в результате поджога. Его совершил мужчина, которого госпитализировали с ожогами.

Поджег свой автомобиль и закрылся в гараже. Люди начали стучать, кричать: "Выходи". Но он открыл, когда там стало трудно дышать и уже получил ожоги. Кричал: "мне ничего не надо, жить не хочу",

– рассказал Дмитрий Чайка.

Также мужчина рассказал, что стало плохо и другому человеку. Однако, по его словам, это не связано непосредственно с пожаром.



Гараж после тушения пожара / Фото ГСЧС