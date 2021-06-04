Цей підйом організовував Валентин Сипавін. Він керував інтернаціональною групою за сходження на Джомолунгму.

До теми Вчителька географії підкорює Еверест: вона піднімається на найвищу гору без кисню – фото

Що відомо про українця-рекордсмена

У команді харків’янина було 6 людей: 4 українців, білоруска і молдаванка.

Їм знадобилося 50 днів, щоб піднятися та спуститися з найвищої гори у світі.

Мандрівник вчетверте подивився на світ з понад 8 тисяч метрів 23 травня.

Крім підкорення Евеерсту, Валентин того ж дня піднявся на сусідню гору Лходзе (8513 метрів).

Четвертий підйом: деталі

У коментарі ТСН мандрівник розповів про складнощі, які виникли під час підйому.

Команда крута, сезон дуже складний був, COVID-19, погода не дуже хороша, але ми впоралися,

– розповів він.

Валентин також зазначив, що в експедиції був ще один ворог – COVID-19. Щоб не вступати з ним у бій, усі члени команди дотримувалися дистанції та не комунікували з іншими групами.

Зверніть увагу! У групі Валентина йшов і 55-річний львів'янин, який вперше в житті підкорив Еверест. Він зайшов на вершину з другої спроби, бо йому не вистачило кисню в балонах.