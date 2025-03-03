Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Важно Враг ударил по жилому дому Харькова: спасатели показали последствия атаки

Россияне ударили по парку с животными в Харькове

Российская армия около 01:00 3 марта атаковали село Лесное, что под Харьковом. Российский "Шахед" упал на территории экопарка "Фельдман".

В результате прилета неподалеку контактного двора разрушены вольеры, погибли животные.

В результате атаки погибли животные / Фото Харьковской областной прокуратуры

Пресс-секретарь парка Елена Клименко в комментарии журналистам Общественного уточнила, что погибли козы, которые были возле своих вольеров. Какое количество погибших животных – в экопарке не сообщали.

Сейчас прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Принимаются все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими,

– отметили в прокуратуре.

Поврежденный экопарк в Харькове / Фото Харьковской областной прокуратуры

Кроме того, враг ударил по Киевскому району Харькова. Повреждены несколько многоэтажек. В результате атаки также пострадали 8 человек, среди которых – 7-летний ребенок.