Харьков без Кернеса: борьба за "кресло мэра" в разгаре

Избирательный процесс в Харькове стартовал 11 сентября и набирает стремительные обороты. В связи со смертью действующего мэра Геннадия Кернеса, Харьков фактически на год остался без главы.

Внеочередные выборы назначили на 31 октября. Кто главные претенденты, что не так с оппозицией, как формировался "бренд Кернеса" и как идет борьба за его электорат – читайте в материале 24 канала.

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Кто претендует на "кресло" мэра

За пост мэра Харькова соревнуются десять кандидатов: Виктор Величков, Михаил Добкин, Дмитрий Маринин, Алина Мустафаева, Константин Немичев, Владимир Плетнев, Сергей Ряполов, Александр Скорик, Игорь Терехов, Денис Ярославский.

Представитель харьковской ОПОРЫ Николай Зинченко говорит, что Николай Кукурика и Александр Кондрусик сняли свои кандидатуры.

Они принесли свои заявления, что снимают свои кандидатуры в последний день – 11 октября, но есть нюанс в том, что они вдвоем закрыли своими членами УИК едва не все участки Харькова. То есть, их представительство на участках и в избирательных комиссиях будет, но они уже не являются кандидатами. Николай Зинченко Представитель харьковской ОПОРЫ

Миллионы на рекламу, скидки для СБУ, открытие парков и "обещания" малообеспеченным

Борьба за голоса харьковчан началась задолго до 11 сентября – старта предвыборной кампании. Так, на политическую Facebook-рекламу, которая транслировалась за три месяца до официального начала избирательного процесса, было потрачено более 2,07 миллиона гривен. Среди обнаруженных 40 страниц есть и скрытые сети, которые агитировали и дискредитировали того или иного кандидата. Соответствующие данные опубликовала общественная сеть ОПОРА в конце сентября.

Николай Зинченко рассказал, что чем ближе к выборам – тем количество потраченных средств на агитацию растет. По его словам, финансы идут на рекламу, как и в социальных сетях Facebook и Instagram, так и на YouTube, в Google и Telegram, где есть заказные посты в пользу или против кого-то.

В этих каналах проследить кто является автором – невозможно. По тематике можно понять за кого или против кого, но доказать, что это точно кто-то конкретный – нет,

– пояснил Зинченко.

Ряд харьковских онлайн-изданий и страниц в социальной сети Facebook опубликовали ложную информацию, что Общественные сети ОПОРА и "Смарт-медиа" представили данные социологического исследования и проанализировали активность кандидатов на роль Харьковского городского главы. Однако, как сообщил "24 каналу" представитель Харьковской опоры Николай Зинченко: "социологические исследования мы не проводили и не планируем".

Такая подача информации может вводить читателей в заблуждение, ведь может складываться впечатление, будто организации провели совместное мероприятие и совместно презентовали социологическое исследование, которое на самом деле было проведено Центром SOCIS по заказу исключительно Комитета избирателей Украины,

– сообщили в общественной сети ОПОРА.

Признаки подкупа

По словам Зинченко, ОПОРА наблюдала признаки подкупа у трех потенциальных кандидатов, то есть еще до их регистрации. В частности, Михаил Добкин анонсировал проект "Забота", согласно которому после его победы, избиратели, которые принесут ему свои персональные данные и которые являются малообеспеченными, смогут получить по две тысячи гривен из городского бюджета по городской программе на оплату коммунальных услуг.

То есть, здесь не сам подкуп в классическом состоянии. И довольно значительный сбор персональных данных от населения, который неизвестно с какой целью может быть использован,

– подчеркнул Зинченко.

Признаки подкупа наблюдались и у Алины Мустафаевой, у которой работает каршеринг в Харькове. Зинченко добавил, что для служащих, представителей полиции и СБУ обещаются скидки на пользование услугами при ее поддержке. Также признаки подкупа ОПОРА фиксировала от Игоря Терехова. В частности, за использование административного ресурса.

Неизвестные люди, скажем так, после встреч, где присутствует Терехов, раздают всем желающим приглашения в Харьковский зоопарк. А за эти приглашения платит городской бюджет. То есть бесплатный вход в зоопарк целиком и полностью оплачиваемый из городского бюджета Харькова. И все эти приглашения раздаются любому и в любом количестве,

– отметил эксперт.

Представитель Харьковской опоры Николай Зинченко / Фото из фейсбука Николая Зинченко

К тому же, говорит представитель ОПОРЫ, обычным гражданам попасть в этот зоопарк довольно трудно, потому что нужно регистрироваться на сайте зоопарка или подходить к терминалам этого зоопарка и оставлять много персональных данных.

Что такое ОПОРА Гражданская сеть, которая проводит независимое наблюдение за выборами городского главы Харькова, которые состоятся 31 октября. Долгосрочные наблюдатели начали работу еще до официального старта избирательного процесса, чтобы отслеживать случаи досрочной агитации потенциальных кандидатов, в том числе и в социальных сетях. В день голосования к ним присоединятся краткосрочные наблюдатели, которые будут мониторить ход голосования будут фиксировать нарушения и проводить параллельный подсчет голосов избирателей.

Фавориты

Согласно исследованию Харьковской ячейки Комитета избирателей Украины (социологический опрос от центра SOCIS), сделанного в конце сентября, 38,8% жителей Харькова проголосовали бы за Игоря Терехова. За Михаила Добкина готовы отдать свои голоса – 21,5% горожан. Рейтинг всех остальных кандидатов – менее 5%.

Более поздние результаты опроса уже Социологической группы "Рейтинг" (2-7 октября) также показали, что лидером электоральных симпатий среди кандидатов на городского главу Харькова среди горожан остается Игорь Терехов. За него готовы отдать свои голоса 57,6% тех, кто определился и намерен прийти на участки. 27,6% опрошенных поддерживают Михаила Добкина. Рейтинг других кандидатов – менее 4%. Тех, кто не определился – около 14%.

"Бренд Кернеса"

Политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Дмитрий Бурковский напомнил, что Геннадий Кернес пришел во власть еще при президенте Викторе Ющенко. Осенью 2004 года совместно с Арсеном Аваковым он участвовал в событиях Оранжевой революции в Харькове (на стороне "оранжевых").

В 2006 году он фактически возглавлял предвыборный штаб Михаила Добкина и финансировал его предвыборную кампанию кандидата на должность городского главы. Впоследствии сам Кернес стал секретарем городского совета.

По словам аналитика, с 2006 по 2016 годы местная власть тратила и осваивала средства как и в своих интересах, так и постепенно меняла "лицо города".

Была и приватизация коммунальной собственности. Однако в то же время Кернес вкладывал в имиджевые проекты, которые были видны и которые показывали жителям, что власть действительно беспокоится о виде города,

– пояснил специалист.

По его словам, еще с советских времен продвигалась идея, что Харьков – первая столица Украины. Город должен соответствовать этому статусу и уровню, поэтому горожане очень много значения придают именно внешнему виду, то есть порядку и чистоте.

Кернес это прекрасно понимал и прилагал усилия в этом направлении. За то время пока он был мэром, ситуация с порядком города в видимой части менялась к лучшему. Конечно там есть проблемы, если брать по отдельным районам. Например, те районы, где депутатами избраны оппозиционные к Кернесу политики, то там все по-другому,

– добавил Игорь Бурковский.

Сторонники покойного мэра видели эти сдвиги в лучшую сторону и это работало на его имидж. Вследствие того, что люди могли видеть в других городах, особенно после начала войны.

Экономический кризис в 2014-2016 годах существенно Харьков не затронул. Бурковский пояснил, что Кернес умел договариваться как и с Януковичем, так и с Порошенко. Поэтому Харьков особо не притесняли и деньги всегда оставались в городе. В глазах горожан и в глазах своих сторонников Кернес оставался хозяйственником, который заботится, независимо от того, какая власть есть в Киеве, что очень импонировало местным жителям.

Конечно была и часть, которая стала активна после 2014 года и критиковала Кернеса за его роль в Антимайдане, за его криминальные методы борьбы с оппонентами, за его теневые схемы, по которым в городе осваивались средства, распределялись госзакупках и имущество приватизировалось в его интересах, что фактически он контролировал все доходные коммунальные предприятия,

– добавил эксперт.

Политический аналитик Петр Бурковский / Фото Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Однако эта критика работала лишь в пределах избирателей, настроенных с самого начала против Кернеса из-за его пророссийскости и причастности к коррупции, добавил аналитик. Кроме того, за десять лет мэрства Кернес сумел "вычистить поле" и вытеснить всех своих оппонентов за пределы города.

Даже министр МВД Арсен Аваков до самой смерти Кернеса не мог никак влиять на ситуацию в городе. Даже местный олигарх Александр Ярославский не бросал вызов Кернесу, когда тот был мэром. Наоборот в 2020 году в оппозиции к Зеленскому они объединились,

– пояснил аналитик.

Кто такой Александр Ярославский Украинский бизнесмен, бывший совладелец УкрСиббанка и президент харьковского ФК "Металлист" с 2005 до 2012 годов. Президент Группы Development Construction Holding. 1 ноября 2018 года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Ярославского. В октябре 2019 года, в рейтинге журнала НВ "ТОП-100 самых богатых украинцев, его состояние оценено в 447 миллионов долларов. Это позволило занять бизнесмену 16 место в рейтинге.

Медиаэксперт из Харькова Евгений Маслов отметил, что с тех пор как выборы в Харькове выиграли "два господина – Добкин и Кернес", то они сделали все, чтобы не было конкуренции. Все возможности и админресурсы, которые были привлечены, привели к тому, что реальных сильных политических сил, которые были способны на выборах бороться за кресло городского головы, – нет.

Даже за последние годы, когда в городском совете достаточно активно работали Игорь Черняк или Дмитрий Булах. То есть, люди, которые реально составляли альтернативу и которые, например, говорили о коррупции и других вещах, которые можно было бы улучшить, но даже в них рейтинга такого, что имеют, например, сейчас Терехов или Добкин – нет,

– рассказал медиаэксперт.

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По словам Маслова, эта проблема определила почти на полтора десятка лет ситуацию, когда на выборах в Харькове возможность использовать "бренд Кернеса" стала определяющей. Именно ею сейчас пользуются Добкин и Терехов.

Популизм городских властей в Харькове, который начал Добкин с Кернесом, а последний довел до "идеальной ситуации" – работает и сейчас.

Все публичные мероприятия, цветочки, лавочки, парки, фонтаны, зоопарки, публичные места – для фотографирования, вот и все. Это главная стратегия, которая привела к тому, что маргинальные жители Харькова все равно выбирают, условно говоря, парк на Плехановской, парк Горького или парк Шевченко. То есть, места, чтобы селфиться,

– пояснил медиаэксперт.

Борьба за электорат Кернеса

Так, Добкин и Кернес позиционируют себя как преемники политики покойного мэра. В частности, Игорь Терехов в интервью изданию "Бабель" утверждал, что Кернес при жизни ожидал от него "продолжения развития города и той динамики, которую мы набрали". Такая же политика наблюдается на агитационных плакатах Михаила Добкина, где он обещает продолжить начатое вместе.

Добкин и Кернес позиционируют себя как преемники политики Кернеса / Фото kp.ua

Маслов отметил, что Терехов – более взвешенный чем Добкин, поскольку более 20 лет работал "как администратор и менеджер". Кроме того, последний более пророссийски ориентирован.

Добкин "левее" от Кернеса. Он стопроцентно из крыла "Партии регионов" и "ОПЗЖ". Это "русский язык", "Харьков для харьковчан", "первая столица". Это все партийно-региональные месседжи, которые он постоянно использует,

– уточнил специалист.

Терехов в свою очередь сейчас пользуется возможностями городских властей. Речь идет о пиаре на зоопарке, открытии нового парка на Плехановский.

Медиаэксперт Евгений Маслов / Фото из фейсбука Евгения Маслова

"Терехов и Добкин – "одного поля ягоды"

Петр Бурковский считает, что по большому счету и Терехов и Добкин – "одного поля ягоды". Их электоральные поля пересекаются, однако Добкин больше играет на жестких пророссийских месседжах, но и Терехов довольно удачно заигрывает с пророссийскими нарративами.

Сама эта история с проспектом Жукова, то принимают решения, то оспаривают через суд. Это позволяет Терехову показывать, что он тоже "не чужд" советской ностальгии. Показывают, что он верующий. То есть, все от советского и православного у Терехова есть. Петр Бурковский Политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

По словам аналитика, харьковчане не считаются с тем, кто из кандидатов на кого ориентируется. Они оценивают своих претендентов по их достижениям. Добкин – здесь очень в слабой позиции, ведь после мэрства у него была противоречивая политическая карьера, более известная эпатажными шагами.

Возможно, кто-то в Харькове помнит, что он был кандидатом на пост президента в 2014 году, а может уже и не помнят этого. Далее Добкин, кроме того, что ходил на эфиры, ничем особенным не отличился на харьковском уровне, то есть он в Харькове не работал,

– добавил аналитик.

Единственное, что есть ассоциация и Добкин сам называет себя соратником Кернеса. Однако мало кто помнит, что в 2006 году все было наоборот – он был мэром, а Кернес – его соратником.

Важно также помнить, что у Кернеса был имидж человека с деловой хваткой, человека, который думает и работает, а у Добкина был имидж более публичного политика, который больше говорит и рекламирует. Терехов также имеет имидж человека, который думает и выполняет,

– добавил Эксперт.

Разобщенная оппозиция

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в начале июля 2021 года исследовал общественно-политическую ситуацию в Харьковской области, ставя перед собой цель – проанализировать, есть ли угрозы для национального единства и общественно-политической стабильности на Харьковщине.

По словам Бурковского, более трети жителей Харьковской области и города Харькова в целом ориентируются на прозападный вектор. Поэтому там есть поле для демократических сил и проевропейски настроенных людей.

То есть, там есть люди, которые могут голосовать не только за Добкина и не только за Терехова, поскольку Добкин – открыто пророссийский, а Терехов – кандидат "какой разницы", если так можно сказать. То есть и нашим, и вашим старается быть удобным. Дмитрий Бурковский Политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

По словам Бурковского, с одной стороны Терехов избегает высказываний, которые касаются национальной идентичности, языка, но во всех своих поступках Харьковский городской совет и он, как ее временно исполнительный председатель, делают все, чтобы удовлетворить запрос той большей части жителей, от настроения которых мягко пророссийских к жестко пророссийских.

Это преимущественно люди среднего и старшего возраста. Это пенсионеры, у которых жизнь складывалась еще при советской власти и у которых есть свое представление о том, каким должен быть мэр. Мэр должен быть хозяйственником и должен отдавать дань уважения тому советскому наследию, которое было, благосклонно относиться ко всему, что было унаследовано от СССР,

– добавил аналитик.

Такие люди более организованно ходят на выборы и власть дополнительно их еще и мотивирует. В частности, через сети, которые перед выборами предоставляют пенсионерам различные пайки, поддерживают и дают им целевые выплаты и доплаты. Таким образом они скупают благосклонность этих граждан, говорит эксперт.

Чтобы противостоять Терехову и Добкину, оппозиция сначала пыталась объединить все свои силы и ряд партий для того, чтобы выдвигать единого кандидата. На это пристали представители "Нацкорпуса", "ЕС", "Голоса", "Демсокиры", "Акцента". Однако после того как на праймериз выиграл лидер областной ячейки "Нацкорпуса" Константин Немичев, "ЕС" с результатами не согласилась и вышла из процесса, отозвав подпись под подсчетом голосов.

Маслов рассказал, что вся оппозиция критикует городской совет Кернеса за коррупцию, за популизм и прочее. Однако это такая Харьковская традиция – блокирование демократической коалиции даже на "антикернесовской платформе".

Были возможности и попытки собраться и выдвинуть одного кандидата, но "Европейская Солидарность" и все, кто в принципе были настроены на смену власти, не договорились. Поэтому все идут в разрез сейчас. А судя по тому, что за рейтингами и антирейтингами все равно выходит, что больше всего набирают Терехов и Добкин, то это и будет борьба "плохого с худшим",

– добавил медиаэксперт.

Кто и как агитирует

Проведен ОПОРОЙ мониторинг политической активности кандидатов на пост городского главы Харькова в конце сентября и в начале октября свидетельствует, что кандидаты больше всего уделяют внимания наглядной агитации и прямым встречам с избирателями.

Так, активность секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова сводится к участию в различных мероприятиях, как исполняющего обязанности городского главы. Он встречался с учителями и ветеранами, взял часть в проведении урока памяти и проведении дискуссий и конференций, открыл сквер и школьный стадион.

Игорь Терехов / Фото ОПОРА

Не менее активным остается еще один кандидат, экс-нардеп и бывший Харьковский городской глава Михаил Добкин. Он активно встречается с харьковчанами, установил палатки-Кубы с агитацией и распространяет бесплатно собственную газету. Кроме того, в городе активно действуют "Добкин хабы".