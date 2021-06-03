Харьков и Днепр накрыл деревопад: фото последствий непогоды

Из-за сильных порывов ветра в Харькове и Днепре массово попадали деревья. К счастью, серьезных последствий и пострадавших удалось избежать.

Юг и Восток накрыла непогода – льют дожди, а также дуют мощные ветры. В результате это приводит к негативным последствиям.

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Деревопад в Харькове

По информации городского Департамента жилищно-коммунального хозяйства Харькова, из-за сильных порывов ветра до 9:00 3 июня в городе упали 7 деревьев.

одно упало в Московском районе, на зеленой зоне по улице Спартака,

второе – в сквере Александровском в Индустриальном районе,

еще 5 деревьев упали на придомовых территориях на улицах Киргизской, Бучмы, Танкопия, Сумской, проспекте Людвига Свободы.

Кроме того, еще 1 дерево упало на газовую трубу на территории частного дома в поселке Савинцы под Балаклеей. К счастью, утечки газа не было. Дерево распилили и вывезли.

Ситуация в Днепре

Непогода привела к падению деревьев и в Днепре.

в парке Глобы дерево рухнуло прямо на детские аттракционы, коммунальщики уже устраняют проблему,

ветви попадали и в Скороковском переулке, там их обвязали сигнальной лентой.

К счастью, в результате деревопада в городе никто не пострадал.