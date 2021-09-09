Сначала бойцам оказали помощь медики госпиталя в Северодонецке. Однако затем 5 парней и девушку эвакуировали в Харьковский Военно-медицинский клинический центр Северного региона.

Важно Много пострадавших военных и обстрел вокзала: на Донбассе новое обострение

У всех военных обнаружили акубаротравмы.

В каком состоянии бойцы

Ведущий хирург медучреждения подполковник медицинской службы Сергей Шипилов успокоил, что защитники находятся в удовлетворительном состоянии. Никаких угроз жизни нет.

Из приемного отделения их направили в две клиники центра. С тремя военнослужащими работают неврологи, а с другими – ЛОР-врачи.

Принимая во внимание состояние здоровья защитников Украины, на их выздоровление уйдет минимум несколько недель. Что же касается реабилитации, то это зависит от многих факторов и прогнозировать трудно,

– сказал Шипилов.

Обострение на Донбассе: что известно

Боевики на Донбассе особенно активизировались в течение 8 – 9 сентября. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 2 украинских военных получили осколочные ранения.

Затем российские наемники обстреляли Кряковку. Там же ранили 6 защитников. Украинские бойцы были вынуждены открывать ответный огонь.

Уже 9 сентября ранили еще 1 украинского защитника. Его состояние было тяжелое.

Кроме того, утром оккупанты били из тяжелого вооружения в сторону станции "Скотоватая" Донецкой железной дороги.

На Луганщине под обстрел попали сотрудники СБУ. Это произошло в Трехизбенке. К счастью, потерь не было.

Текст публикации Командования медицинских сил ВСУ:

В Харькове уже лечат шестерых армейцев, пострадавших в результате артобстрела на Луганщине.

В Харьков доставили шестерых воинов Объединенных сил, которые 8 сентября пострадали в результате вражеского обстрела неподалеку населенного пункта Кряковка на Луганщине.

Квалифицированную медицинскую помощь им оказали специалисты Военного мобильного госпиталя, что в Северодонецке. Там было и принято решение об эвакуации пятерых парней и одной девушки именно в Харьковский Военно-медицинский клинический центр Северного региона.

По словам командования ВМКЦ СвР, еще в Северодонецке у всех армейцев были диагностированы акубаротравмы в результате обстрела противника. Ведущий хирург ВМЦК СвР подполковник медицинской службы Сергей Шипилов

– После того, как к нам прибыли пострадавшие армейцы, мы осмотрели их и определились с направлениями дальнейшего лечения, – говорит ведущий хирург ВМЦК СвР подполковник медицинской службы Сергей Шипилов, – Сразу же успокою всех, что парни и девушка находятся в удовлетворительном состоянии и никаких угроз жизни нет.

Он добавил, что из приемного отделения их направили в две клиники ВМЦК СвР. Так, с тремя военнослужащими Вооруженных Сил Украины работают неврологи, а с другими – ЛОР-врачи.

– Принимая во внимание состояние здоровья защитников Украины, на их выздоровление уйдет минимум несколько недель. Что касается реабилитации, то это зависит от многих факторов и прогнозировать трудно, – уточнил подполковник медицинской службы Сергей Шипилов.